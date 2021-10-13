 

Глава «Молодежки ОНФ» рассказал о своих задачах после избрания в Госдуму

13.10.2021, 19:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламы«Я вижу свою миссию и максимальную пользу в развитии волонтерства и добровольчества, поддержке молодежи, а также помощи всем тем, кто в ней нуждается в силу возраста или особенностей здоровья», – сообщил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета по молодежной политике Госдумы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

До избрания в Госдуму Кастюкевич возглавлял «Молодежку Общероссийского народного фронта (ОНФ)», а также принимал активное участие в акции «МыВместе».

По его словам, депутат – тот же общественник, только наделенный дополнительными полномочиями и ресурсами, которые необходимо направить туда, где они будут максимально полезны обществу и людям. «Рад, что среди коллег депутатов в этом созыве немало профессионалов высокого уровня, моих товарищей и соратников. Это позволит более эффективно и всесторонне подходить к решению различных вопросов», – отметил Кастюкевич.

В Госдуме VIII созыва 24 представителя ОНФ, избранные депутатами, получили руководящие посты. А всего по итогам прошедших выборов мандаты получили 44 кандидата, представляющих ОНФ.



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