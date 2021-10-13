Производители назвали сроки снижения цен на овощи

Цены на овощи могут начать снижаться через две-три недели, сообщил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков.

«Если в ближайшие две-три недели погода будет благоприятной, убрать весь урожай получится достаточно быстро, и цены производителей постепенно начнут снижаться. На данный момент ситуация развивается именно по такому сценарию. Пока что погода благоприятная, и в регионах идет активный сбор урожая», – передает его слова ТАСС.

Глушков пояснил, что на оптовые цены на овощи открытого грунта влияют два фактора. «Первый связан со сроками посева овощей — на две недели позже, чем обычно. Следовательно, сроки поступления продукции на рынок также сдвинулись», – сказал он.

Также на цены оказывают влияние неблагоприятные погодные условия. Сентябрь был холодным и влажным, поэтому в полной мере планы по сбору урожая не были реализованы. Посевные площади в 2021 году были увеличены, овощи на полях выросли, однако из-за плохой погоды уборка затягивается. Так, в ряде ключевых регионах урожай собран только с 60-65% площадей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что основной причиной роста цен на овощи является отставание по сборке урожая.