Заводы Коломойского проиграли суд по делу “Роттердам плюс”

Суд постановил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура законно и обоснованно закрыла дело “Роттердам плюс” в мае 2021 года из-за отсутствия состава преступления. ВАКС подтвердил доводы прокуроров САП об отсутствии убытков от действия формулы и вреда от ее применения.

Контекст:

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября “Главком”. Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды, но его каждый раз открывали снова.

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