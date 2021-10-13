Почти половина украинцев считают, что они выиграют от вступления Украины в ЕС – исследование

В то же время 22,9% респондентов думают, что проиграют от присоединения страны к ЕС.

27,8% опрошенных затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 52,2% украинцев считают, что вступление Украины в Евросоюз пойдет стране на благо.

25,1% опрошенных думают, что Украина проиграет от присоединения к ЕС.

22,7% граждан не смогли определиться с позицией по этому поводу.

Контекст:

7 февраля 2019 года украинский парламент принял законопроект о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а и от 27 других стран – членов ЕС.

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