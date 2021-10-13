В компании Microsoft вспомнили о «Блокноте»

Напомним, что текстовую программу «Блокнот» считают самой старой разработкой Microsoft. Еще недавно в сети появлялись сообщения о том, что гигант ИТ-индустрии откажется от «Блокнота» как такового, поскольку обычные пользователи практически никогда в него и не заходят. Но теперь сложилась совсем иная ситуация.

Как стало известно, Microsoft все-таки обновит свой «Блокнот» и представит его на мировом рынке. Данное приложение, разумеется, предназначено для свежеиспеченной операционной системы Windows 11 и станет в ней обязательной опцией.

Изменится дизайн программы, утверждают инсайдеры. Погонят утилиты под современную концепцию. А функционал останется тем же. Ведь блокнот, все-таки, вещь очень простая.