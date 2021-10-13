Мнение: Герой Запада и военный преступник – венецианский дож Энрике Дандоло



Надгробная плита Э.Дандоло в Св.Софии (фото моё) в Константинополе – кстати, что за хрень они снимали в "Инферно" – не знаю!

На Западе Энрико Дандоло (41-й венецианский дож) считается одним из наиболее выдающихся деятелей средневековья, внесшим заметный вклад в обогащение и процветание Европы. Действительно, самое известное деяние в его жизни – организация 4-го крестового похода, в результате к-рого в 1204 году был взят и разграблен Константинополь (по оценкам тут было сосредоточено тогда 2/3 богатств западной цивилизации), уничтожена и расчленена

https://nosikot.ru/geroj-zapada-i-voennyj-prestupnik-venecianskij-dozh-jenrike-dandolo/

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