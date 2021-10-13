Спецпредставитель «Талибана»* попросил отпустить Юрия Хованского на свободу

Постоянный представитель запрещённой в России террористической организации «Талибан» мулла Юсуф Барадар обратился к российским правоохранителям с просьбой отпустить на свободу видеоблогера Юрия Хованского. По его словам, нелепо держать в тюрьме ютубера, когда террористы открыто бродят по улицам Москвы и Санкт-Петербурга.

«Защита прав человека в России вызывает серьёзное беспокойство, и особенно это заметно на примере Юрия Хованского. У нас в стране его бы привязали на день к позорному столбу. Ну максимум неделя в зиндане и штраф. Да, человек совершил проступок, но он в нём раскаялся. Он ведь не собирался никого убить или взорвать. Посмотрите получше: у вас террористы совершенно открыто ходят по улицам Москвы и Санкт-Петербурга, встречаются с министрами, дают пресс-конференции, публикуются в СМИ. А этот мальчишка уже своё получил», – считает мулла Барадар.

По словам спецпредставителя «Талибана», Афганистан после смены власти сохранит приверженность демократическим идеалам и правам человека. Верховенство шариатского права будет закреплено в Конституции, на которой, вместе с Кораном, будет присягать эмир при восшествии на престол. Если Россия продолжит репрессии в отношении Хованского и других заключённых видеоблогеров, Афганистан может присоединиться к введённым против неё международным санкциям.

*запрещенная в России организация

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