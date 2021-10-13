 

Актер из «Звездного пути» стал самым возрастным человеком в космосе

13.10.2021, 18:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСамым возрастным человеком, побывавшим в космосе, стал 90-летний актер Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в «Звездном пути», он пролетел на корабле New Shepard, который успешно завершил второй полет.

«Уильям Шетнер теперь стал самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, ему 90 лет», – сообщила ведущая трансляции компании Blue Origin, передает РИА «Новости».

Вместе с ним на орбите побывали вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА Крис Бошуайзен и бизнесмен Глен де Врайс.

После выхода из капсулы Шетнер расплакался. «Ты летишь ввысь, и вдруг – голубизна под тобой внизу и эта ужасная чернота сверху. Родная земля, нежно голубой цвет под тобой, а над тобой – темнота! Что это? Смерть? Что это – эта чернота сверху?» – описал свои переживания актер.

Он отметил, что никогда не забудет этот опыт.

В среду корабль компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin New Shepard стартовал в 17.50 в Техасе, он поднялся на высоту в 107 километров над Землей, после чего капсула с экипажем вернулась на землю. Полет длился 11 минут.

В июле в США состоялся первый полет корабля New Shepard компании Безоса Blue Origin с пассажирами. На корабле находились сам Безос, его младший брат, пожарный-доброволец Марк, 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен и 82-летняя Уэлли Фанк.



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