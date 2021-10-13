Московская школа, возле которой заметили человека с ружьем, не прекращала работу

Школа в столице, возле которой стреляли из страйкбольного ружья, не прекращала свою работу, сообщила начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения «Воробьевы горы» Наталья Макарова.

«Около нашей школы выстрелы не были слышны, соответственно, мы отреагировали на оповещение сотрудников ОВД Гагаринский, потому что ими проводились оперативно-розыскные мероприятия на близлежащих территориях. …Мы не слышали выстрелов и не видели человека», – сообщила Макарова РИА «Новости».

По ее словам, школа выполнила инструкции при поступлении угрозы безопасности.

Здание школы закрыли, входы и выходы перекрыли, а образовательный процесс продолжился.

«Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями», – сказала она.

Между тем начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин сообщил, что стрельба велась в сторону заброшенного здания.

По факту происшествия был задержан молодой человек 2006 года рождения, он стрелял из страйкбольного ружья. Его доставили в полицию, проводится разбирательство.

Ранее в среду сообщалось, что неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы.