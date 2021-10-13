 

Московская школа, возле которой заметили человека с ружьем, не прекращала работу

13.10.2021, 18:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыШкола в столице, возле которой стреляли из страйкбольного ружья, не прекращала свою работу, сообщила начальник управления массовых мероприятий образовательного учреждения «Воробьевы горы» Наталья Макарова.

«Около нашей школы выстрелы не были слышны, соответственно, мы отреагировали на оповещение сотрудников ОВД Гагаринский, потому что ими проводились оперативно-розыскные мероприятия на близлежащих территориях. …Мы не слышали выстрелов и не видели человека», – сообщила Макарова РИА «Новости».

По ее словам, школа выполнила инструкции при поступлении угрозы безопасности.

Здание школы закрыли, входы и выходы перекрыли, а образовательный процесс продолжился.

«Мы ждали сигнала от правоохранительных органов, и как только он поступил, что все в порядке, мы отпустили детей с родителями», – сказала она.

Между тем начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин сообщил, что стрельба велась в сторону заброшенного здания.

По факту происшествия был задержан молодой человек 2006 года рождения, он стрелял из страйкбольного ружья. Его доставили в полицию, проводится разбирательство.

Ранее в среду сообщалось, что неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.01 / Путин обсудил с Совбезом вопросы безопасности на Дальнем Востоке

04.11 / Демонстранты перекрыли дорожное движение в Сиэтле

08.12 / Зампрокурора Зеленограда задержали по подозрению в получении взятки

17.05 / 55% украинцев выступают против отставки Степанова – опрос

13.07 / Президента Косово допросят в Гааге по делу о военных преступлениях

11.06 / “Я свою “ж” могу и так выставлять. Есть спрос”. Никитюк восстановила контроль над взломанным Instagram

30.03 / Amnesty International возглавила спецдокладчик ООН по делу об отравлении Навального

05.09 / Опубликованы данные нового смартфона Nubia Red Magic 6S Pro

17.07 / ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

10.11 / Independent – в британской полиции ждут от брексита «непредвиденных последствий»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика