Москва напомнила мировому сообществу о недопустимости ядерной войны

Россия призвала все ядерные державы подтвердить постулат о том, что никто не одержит победу в ядерной войне, она никогда не должна быть развязана, заявили в МИД.

Также Москва предлагает странам ООН взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, говорится в заявлении замглавы делегации РФ в Первом комитете Генассамблеи ООН Константина Воронцова, передает РИА «Новости».

Предлагается «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полёта космических объектов других государств».

Страны ООН должны взять на себя обязательства «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы».

РФ предлагает дать обязательство «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».

По словам Воронцова, Москва также призывает обязаться «не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности».

Ранее в США предсказали разрушение мира в случае войны с Россией.