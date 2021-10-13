 

В России заявили о готовности возобновить с США консультации по Донбассу

13.10.2021, 18:30, Новости дня
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Козак описал диалог с Нуланд как “обстоятельный и конструктивный”. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на Донбассе остаются Минские соглашения, заявил Козак.

По его словам, в ходе переговоров США подтвердили позицию о том, что что без согласования будущих параметров автономии или особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

С учетом совпадения подходов по этой позиции стороны договорились продолжить взаимные консультации, заключил Козак.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Зеленский во время визита в США говорил 1 сентября, что Украина рассматривает несколько путей привлечения США к нормандскому формату. “Мы пригласили США для участия в нескольких моделях и думаем, как правильно и безопасно сделать это для региона”, – отмечал глава государства.

После встречи Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщала, что теперь вопросы Донбасса будут обсуждаться не только в нормандском, но и в более широком формате, включающем США.

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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