 

Похудевшая на 16 кг Повереннова: Если не нравится отражение в зеркале, сделай что-нибудь, а не переходи на сторону бодипозитивных

13.10.2021, 18:30, Новости дня
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“Ух, прям зло берет! [Британская] певица Адель похудела на 40 кг, и от нее отвернулись многие бодипозитивные! Ну, нормально? Вместо того, чтобы поднять пятую точку и начать работать над собой, они от нее отвернулись, видите ли! А я знаю, о чем я говорю и какой этот труд! Свои 67 кг я превратила в 51. Мне кажется, что этот пресловутый бодипозитив диктует новые стандарты “красоты”, которые больше наносят вреда, чем пользы! Если тебе не нравится твое отражение в зеркале, сделай что-нибудь! А не складывай руки и не переходи на сторону бодипозитивных! Моя категоричность не распространяется на клинические случаи. Я возмущена тем, что призывают ничего не делать и “полюбить свои лишние надцать кг”, – заявила она.

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Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Контекст:

Повереннова известна по роли Веры в российско-украинском сериале “День рождения Буржуя” (1999). Летом 2021 года актриса вышла замуж за президента московской школы управления “Сколково”, а в прошлом – заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрея Шаронова.

Повереннова ранее была замужем за актером Александром Жигалкиным. В браке у пары родилась дочь Полина (1992). Супруги расстались после 10 лет семейной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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