Таран: В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на запрещенные режимом Telegram-каналы. А я думал, Россию уже не переплюнуть

Лукашенко, кажется, решил довести свою авторитарную власть до абсолюта.

В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на запрещенные режимом Луки Telegram-каналы. А я почему-то думал, что Россию, которая ввела реальные сроки за ругательства и репосты – не переплюнуть.

Так вот, начиная с сегодняшнего дня подписчиков каналов, таких как NEXTA, будут сажать в тюрьму до семи лет “как участников экстремистских объединений”.

Поэтому едя в Беларусь – удаляйте Telegram-каналы. Потому что можете попасть в тюрьму.

А лучше – не езжайте в эту авторитарную страну. Где с одной стороны хорошие дороги и отремонтированы школы, а с другой – тоталитаризм, отсутствие свободы слова и уничтожены права человека.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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