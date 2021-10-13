Airbus Zephyr завершил восемнадцатидневный перелет

Как сообщила пресс-служба одного из крупнейших производителей авиалайнеров, компании Airbus, инженеры завершили длительный тестовый полет беспилотного летательного аппарата Zephyr.

Отметим, что данный БПЛА летал на протяжение 18 дней. Он движется от энергии солнца, которая превращается в электрическую и аккумулируются в батареях.

По словам создателей беспилотника, одной из задач данного аппарата может стать раздача сигнала беспроводной интернет-связи в тех регионах, где нет базовых станций. Данная модель вполне может составить конкуренцию спутниковым системам. Тем более, что даже многократные запуски беспилотников обойдутся дешевле, чем реализация очередной космической программы.