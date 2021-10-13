 

Airbus Zephyr завершил восемнадцатидневный перелет

13.10.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщила пресс-служба одного из крупнейших производителей авиалайнеров, компании Airbus, инженеры завершили длительный тестовый полет беспилотного летательного аппарата Zephyr.

Отметим, что данный БПЛА летал на протяжение 18 дней. Он движется от энергии солнца, которая превращается в электрическую и аккумулируются в батареях.

По словам создателей беспилотника, одной из задач данного аппарата может стать раздача сигнала беспроводной интернет-связи в тех регионах, где нет базовых станций. Данная модель вполне может составить конкуренцию спутниковым системам. Тем более, что даже многократные запуски беспилотников обойдутся дешевле, чем реализация очередной космической программы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.05 / В реанимации скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в “Приключениях Буратино”

19.06 / Власти Украины остановили трансляцию российского ТВ в отеле под Житомиром

16.08 / В МИД оценили предстоящие переговоры с США по стратегической стабильности

01.01 / Ермак: Ни отечественным коррупционерам, ни зарубежным спецслужбам не удастся остановить обновление Украины

23.07 / В Харькове задержали мужчину, заявившего о неправдивом захвате заложников. Ему грозит до шести лет тюрьмы

12.01 / ГБР начало досудебное расследование возможного присвоения 900 млн грн “ПриватБанка” Рожковой и Дидковским – СМИ

13.02 / Сервис ApplePay позволит расчеты в биткоинах

14.07 / Экс-совладельцу Росгосстраха Хачатурову вынесли приговор

29.04 / Гройсман заявил, что закон о статусе олигарха лоббируют желающие сами стать олигархами

06.12 / Китайский зонд “Чанъэ-5” доставил лунный грунт на орбитальный комплекс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика