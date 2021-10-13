На замену французским войскам в Мали прибывают российские специалисты

Стало известно, что Франция начала эвакуацию своих солдат со своей базы в городе Кидаль (Мали). Французские войска находились в африканской стране с 2014 года в рамках антитеррористической операции «Бархан». Однако за все 7 лет пребывания французов, влияние и мощь боевиков только возросли.

Париж неоднократно обвиняли в сговоре с исламистами ради нелегальной добычи ресурсов. В начале октября премьер-министр Мали заявил, что Франция ответственна за подготовку боевиков, которые намерено дестабилизируют его страну.

Сейчас Мали нашли новых партнеров в лице российской «ЧВК Вагнера». На замену некомпетентным французам пришли отечественные профессионалы, которые уже доказали свою эффективность в Сирии и ЦАР. Россияне будут обучать и тренировать национальную армию для противостояния террористам.