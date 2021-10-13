Российские ученые хотят научить ИИ мыслить по-новому

Ученые из Тюменского госуниверситета рассказали о том, что они пытаются по-новому научить «мыслить» искусственный интеллект. В частности, они заявили о создании новой модели, что стало возможным после целого ряда исследований.

Целью является создать такой искусственный интеллект, который по самой природе будет застрахован от ошибок, уточняют специалисты. Кроме того, российский ИИ научат мыслить абстрактно.

Напомним, что искусственный интеллект в последние годы значительно усилит свое присутствие в жизни человека. Речь идет не только о высокотехнологической сфере, но также о промышленности, торговле и даже решении бытовых проблем. Именно поэтому ученые так много внимания уделяют улучшению нейросетей.