 

“Она его обласкала”: стало известно о шефстве Бабкиной над мужчиной

13.10.2021, 18:00, Разное
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Не так давно стало известно, что Надежда Бабкина не живет со своим мужчиной Евгением Гором. Многие решили, что в паре возникли проблемы. Певица поторопилась прокомментировать слухи и сказала, что у них все хорошо, они находятся в гостевом браке.

“Существует несколько вариантов союза между мужчиной и женщиной. Жена – “мать”, муж – “сын” и муж – “отец”, жена – “дочь”. И еще один вариант – равные отношения”, – начала свое объяснение психолог Диля Еникеева.

Она уверена, что в союзе со своим артистом из группы Бабкина – главная. Она решает многое, в том числе и в отношениях.

“Она, образно говоря, взяла над ним шефство. Никому неизвестный музыкант у нее в группе… она его обласкала, приняла в свои объятия. А он никак себя не проявил, даже за долгие годы их отношений он никем не стал. Она лидер в их паре. И такие пары достаточно устойчивые” – дал комментарий эксперт.

Врачу кажется, что и в бытовых вещах звезда тянет одеяло на себя. Она помогает своем молодому любовнику, который младше ее на 30 лет.

“Квартиру, я думаю, она ему купила, или он на хорошо заработанные деньги сам купил, она его сильно не напрягает.
Бабкина вообще очень пробивная, целеустремленная, сильная по характеру женщина. Как танк”, – высказалась Еникеева.

Несмотря на все слухи, видимо, у Бабкиной и Гора, правда, все хорошо. Они много времени проводят на работе, в студии и на концертах, а дома предпочитают отдыхать друг от друга.

“Не разбегаются же? Значит, у них действительно гармоничные отношения”, – заключила Еникеева.



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