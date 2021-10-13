 

На Украине заочно арестовали сына Януковича

13.10.2021, 17:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр заочно арестован по делу о присвоении и отмывании средств, сообщил украинский Высший антикоррупционный суд.

«13 октября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины – прим. ВЗГЛЯД) и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

По украинским законам, при задержании обвиняемого не позднее чем через 48 часов после доставки к месту возбуждения дела, суд может избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу или изменение на более мягкую меру.

Действия Александра Януковича квалифицировали по статьям присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем

Януковичу-младшему грозит максимальный срок 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискация имущества.

В июне бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году.



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