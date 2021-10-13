 

Путин объяснил, как Муратову не попасть в список иноагентов

13.10.2021, 17:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлавред «Новой газеты» Дмитрий Муратов не будет включен в список иноагентов, если не будет нарушать российские законы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Если он не нарушит российский закон, и если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента – значит, этого не будет», – сообщил Путин на заседании «Российской энергетической недели», передает РИА «Новости».

«А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, для того чтобы делать то, что нарушает российский закон – значит, он пойдет на это сознательно, для того чтобы привлечь к себе внимание, либо по каким-то другим соображениям», – продолжил президент.

Необходимо понимать, что российские законы нужно исполнять, подчеркнул глава государства.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

Муратова поздравили и в Кремле и в Белом доме.

Сам главред «Новой газеты» заявил, что Нобелевская премия мира – это награда не его, а издания.



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