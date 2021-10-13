В Ленобласти начали расчистку Белого озера в музее-заповеднике «Гатчина»

Расчистка Белого озера, у которого расположено несколько объектов культурного наследия России, началась в государственном музее-заповеднике «Гатчина» в Ленинградской области в рамках нацпроекта «Экология».

«Ленинградская область начала работы по расчистке озера Белое на территории Гатчинского государственного музея-заповедника. Для защиты объектов культурного наследия – террасы Белого озера, Горбатого моста на Длинном острове и металлических мостов на острове Любви и в лабиринтах – при проведении устанавливаются охранные зоны шириной не менее пяти м, в которых работы не производятся. Площадь работ на озера Белое составит 22,9 га, в результате планируется изъять порядка 138,8 тыс. м3 грунта», – приводит сообщение ТАСС.

Специалисты установили защитную зону на участках озера, где сохранились исторические деревянные берегоукрепительные сооружения. Расчистка озера от донных отложений улучшит его экологическое состояние.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, проект будет расширен, в него включат и другие водные объекты региона. В программу войдут водоемы, очистка которых необходима для водоснабжения населенных пунктов, организации туристических зон.