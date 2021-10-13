 

Times – Минобороны Германии обнаружило экстремистов в почётном карауле

13.10.2021, 17:46, Новости дня
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Министерство обороны Германии расследует донесения о сети неонацистов среди служащих почётного караула, который участвует в торжественной встрече лидеров иностранных государств, пишет The Times. Издание отмечает, что это не первый случай для немецкой армии: после ряда подобных инцидентов министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр обещала искоренить экстремизм среди солдат.


Reuters

Военное ведомство Германии расследует донесения о деятельности группы праворадикальных экстремистов в подразделении, которое выступает почётным караулом во время государственных визитов, пишет The Times со ссылкой на немецкие СМИ.

Как рассказывает издание, в последнее время вооружённые силы Германии столкнулись с распространением неонацизма и других эзотерических праворадикальных движений. В прошлом году число предполагаемых правых экстремистов, которые попали под наблюдение службы военной контрразведки, выросло с 743 до 1016 человек. В июне этого года с базы НАТО в Литве отозвали целый бронетанковый пехотный взвод: некоторые его члены устроили шумную вечеринку по случаю дня рождения Гитлера.

После ряда позорных случаев министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр обещала применить метод «железной метлы» и решительно пресечь подобные выходки. Недавний инцидент особенно щекотливый, потому что почётный караул играет важную роль во время церемоний, на которых присутствуют канцлер, президент и лидеры других стран мира.

По информации газеты Der Spiegel, предполагаемым лидером экстремистской группы является 32-летний капрал, который якобы позировал для фотографий в футболке с чёрным солнцем и другими символами Третьего рейха. Кроме того, утверждается, что его соратники мочились на новобранцев в душе и обжигали их кожу зажигалкой, а солдат азиатского происхождения обзывали «глазами-щёлками» и тёрли свои гениталии о лица спящих товарищей.

Министерство обороны считает, что основной костяк праворадикальной ячейки состоял из капрала, двух сержантов и по крайней мере трёх солдат второй роты караульного батальона, насчитывающей 1000 человек. В ведомстве подозревают, что обвиняемые поддерживали связи с десятками других экстремистов в других частях вооружённых сил. Представитель Минобороны заявил, что к этим подозрениям относятся «со всей серьёзностью», пишет The Times. 



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