Guardian – Грета Тунберг не исключила встречи с Байденом на климатическом саммите

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выразила готовность встретиться с президентом США Джо Байденом или другими мировыми лидерами на климатической конференции в Глазго, однако сомневается, что это приведёт к каким-либо результатам, рассказывает The Guardian. По словам Тунберг, пока призывы молодёжи остановить изменения климата «не воспринимают серьёзно», и дальше «пустых разговоров» дело не продвинулось.



Reuters

Грета Тунберг заявила, что не против встретиться с Джо Байденом на конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт с 31 октября по 12 ноября в Глазго, однако не ожидает многого ни от американского президента, ни от решающего саммита, пишет The Guardian. Издание рассказывает, что в интервью организации Covering Climate Now юная экоактивистка выразила сомнения в том, что лидер США или любой другой страны захочет пообщаться с ней на конференции. При этом она заявила, что готова ухватиться за такую возможность, если ей предложат.

Британская газета напоминает, что неделю назад Грета Тунберг обвинила американского президента и глав других государств в красивых речах, которые ни к чему не приводят. В интервью CCNow она пожаловалась, что лидеры мировых держав «не воспринимают серьёзно» молодых климатических активистов. «Они просто говорят «Мы вас слушаем» и аплодируют нам, а потом продолжают действовать, как раньше», — указала защитница планеты.

По словам Тунберг, её не впечатляют ни слова Байдена, ни его попытки принять самый амбициозный в истории США закон по защите климата. Она считает, что эти меры, которые рассматривают сейчас в Вашингтоне, «сильно разбавлены лоббистами», так что не надо притворяться, что «это будет решение климатического кризиса».

Что касается встречи с главой Китая Си Цзиньпином, она кажется шведской активистке ещё более нереалистичной. Обвинив китайского лидера в диктаторстве, Тунберг тем не менее не отказалась от идеи поговорить с ним, при этом подчеркнула, что «демократия является единственным решением климатического кризиса, потому что единственное, что может нас спасти из этой ситуации… это массированное общественное давление».

Во время интервью Грета Тунберг подтвердила, что, несмотря на возможные «пустые разговоры», примет участие в климатическом саммите, потому что встреча тысяч представителей правительства, активистов, учёных и журналистов — это хорошая возможность «показать, что мы находимся в чрезвычайной ситуации, и… попытаемся мобилизовать людей на борьбу с ней». Защитница климата считает, что в такой ситуации «каждому необходимо взять на себя моральную ответственность» и использовать любые возможности на любой платформе, чтобы «попытаться повлиять и подтолкнуть в нужном направлении, привести к изменениям». «Я думаю, это наша обязанность как людей», — подчеркнула Тунберг.

Шведская экоактивистка поддержала многочисленные иски, в которых люди требуют компенсации у топливных компаний за десятилетия лжи об изменении климата, что повредило планете и повлекло за собой страдания населения. Также Тунберг обвинила СМИ в том, что в большинстве своём они не смогли показать, насколько серьёзна чрезвычайная ситуация с климатом, пишет The Guardian. При этом то, что мировые лидеры не прислушиваются к призывам миллионов молодых активистов, не заставляет их думать о смене стратегии и тактики — во всяком случае, пока. «Прямо сейчас мы просто повторяем то же послание, как заезженная пластинка», — сказала защитница климата, отметив, что миллионы людей по всему миру уже начали действовать.