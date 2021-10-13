 

Подозреваемого в покушении на авторитета Мультика арестовали

13.10.2021, 17:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В релизе не упоминается ни имя подозреваемого, ни имя потерпевшего, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о нападении на николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного также по прозвищу Мультик.

Вероятного киллера арестовали на два месяца без права внесения залога.

Контекст:

В 2017 году в Генеральной прокуратуре сообщали, что Михаил Титов – криминальный авторитет и что он имеет влияние на органы власти региона.

В августе 2017 года Титова и еще четырех человек задержали. Они подозревались в создании преступной организации, которая на протяжении 2008–2017 годов лишала людей свободы, угрожала убийством, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. Журналист Дмитрий Гнап сообщил в ноябре 2018 года, что Титова “втихаря выпустили из СИЗО”.

6 апреля 2020 года в центре Николаева в Титова стреляли. Бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову, но выжил. Сейчас у него существенные проблемы со здоровьем, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Следствие рассматривало пять версий покушения. Основным мотивом возможного заказа убийства Титова на данный момент правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, уточнила генпрокурор.

12 октября 2021 года вероятного киллера задержали. По данным “Преступности.НЕТ”, это четырежды судимый Владимир Шорников. Издание пишет, что Шорников связан с Апти Ислангириевым, который, по данным СМИ, находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины как “вор в законе”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / «Больно, но нужно» — Berliner Morgenpost о выводе войск НАТО из Афганистана

21.10 / Microsoft запускает новое обновление Windows 10 October 2020 Update

07.08 / “Балерина порно”, “Блинчики намокли”. Волочкова в мокром платье засветила соски

27.11 / Шевченко: Сборная Украины готова была играть против Швейцарии

06.12 / В сторону оккупированной Горловки запустили украинский флаг

06.11 / Петербургский офицер через суд добился права носить бороду

31.08 / Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

22.08 / В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации. К штату приближается ураган “Генри”

09.09 / Венгрия предложила Польше помощь в построении забора на границе

14.11 / В Москве задумались над установкой памятной таблички Джигарханяну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика