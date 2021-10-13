Подозреваемого в покушении на авторитета Мультика арестовали

В релизе не упоминается ни имя подозреваемого, ни имя потерпевшего, но, судя по обстоятельствам дела, речь идет о нападении на николаевского бизнесмена Михаила Титова, известного также по прозвищу Мультик.

Вероятного киллера арестовали на два месяца без права внесения залога.

Контекст:

В 2017 году в Генеральной прокуратуре сообщали, что Михаил Титов – криминальный авторитет и что он имеет влияние на органы власти региона.

В августе 2017 года Титова и еще четырех человек задержали. Они подозревались в создании преступной организации, которая на протяжении 2008–2017 годов лишала людей свободы, угрожала убийством, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. Журналист Дмитрий Гнап сообщил в ноябре 2018 года, что Титова “втихаря выпустили из СИЗО”.

6 апреля 2020 года в центре Николаева в Титова стреляли. Бизнесмен получил огнестрельное ранение в голову, но выжил. Сейчас у него существенные проблемы со здоровьем, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Следствие рассматривало пять версий покушения. Основным мотивом возможного заказа убийства Титова на данный момент правоохранители считают перераспределение криминальных сфер влияния в регионе, уточнила генпрокурор.

12 октября 2021 года вероятного киллера задержали. По данным “Преступности.НЕТ”, это четырежды судимый Владимир Шорников. Издание пишет, что Шорников связан с Апти Ислангириевым, который, по данным СМИ, находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны Украины как “вор в законе”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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