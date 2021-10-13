“И.о. или не и.о. – вопрос времени”. Павелко заявил, что для него нет никакой приставки в должности Петракова в сборной Украины

“Он действительно в общении со мной ощутил от меня, что это могут быть три, пять или пятьдесят пять игр во главе национальной сборной. Для меня у него нет никакой приставки. Для меня он является главным тренером сборной Украины. Но для формальности… Посмотрим, step by step”, – сказал Павелко.

По его словам, “есть юридические вопросы”, в которых со временем будет “поставлена точка”.

“Вопрос и.о. или не и.о. – это лишь вопрос времени”, – резюмировал глава УАФ.

Петраков, комментируя приставку и.о. в своей должности, говорил, что его в первую очередь интересует результат команды.

“Мы пришли сюда не за какими-то контрактами, за бумагами, за приставками… Нам просто интересно”, – отмечал тренер.

Контекст:

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко.

В тренерский штаб сборной Украины вошли пять специалистов – ассистенты Петракова Андрей Аненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, а также Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

После своего назначения Петраков говорил, что намерен вывести главную команду страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре. “Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар”, – подчеркнул тренер.

В сентябре у Петракова возник конфликт с полузащитником итальянской “Аталанты” Русланом Малиновским. Петраков заявлял, что Малиновский после отборочного матча на чемпионат мира 2022 года против команды Франции (1:1) “обиделся, сел и уехал” из сборной. Футболист ответил, что тренер рассказал игрокам, что он “не подходит в его схему игры”. После этого Малиновский не вызывался на матчи национальной команды.

12 октября сборная Украины по футболу в шестой раз сыграла вничью в отборе на ЧМ 2022, но сохраняет шансы на плей-офф. После семи матчей в группе D украинская команда имеет в активе девять очков и занимает второе место после сборной Франции (у нее 12 набранных очков в шести сыгранных поединках). На третьем месте – Финляндия (восемь очков, шесть матчей), на четвертом – Босния и Герцеговина (семь очков, шесть игр).

Заключительный поединок в группе D сборная Украины проведет 16 ноября в Зенице против Боснии и Герцеговины. Для выхода в плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года команде Петракова необходима победа – при условии, что сборная Финляндии не наберет больше четырех очков в двух поединках: против Боснии и Герцеговины (13 ноября) и Франции (16 ноября).

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

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