55% украинцев не интересуются политикой – исследование

38,1% граждан сказали, что не очень интересуются политикой, 16,9% – вообще не интересуются.

В то же время 35% опрошенных отметили, что скорее интересуются политикой, еще 7,5% – очень интересуются.

2,4% респондентов затруднились с ответом.

По мнению 24,3 украинцев, их интересы в обществе должны представлять политические партии, 15,3% – общественные организации, 10,5% – отдельные политики, 8% – профсоюзы, 7,6% – СМИ.

Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержало 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.

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