В 2029 году стартует первая российская миссия на Венеру

Представитель Института космических исследований Российской академии наук Людмила Засова назвала дату, на которую назначен запуск первого космического корабля на Венеру. Разумеется, речь идет о начале первой российской миссии.

Итак, запуск состоится 11 ноября 2029 года, заявила Засова. Времени еще много, поэтому многое может еще измениться, а также может сдвинуться дата. Однако этот день на сегодня является ориентиром, к которому ведется активная подготовка.

Российская космонавтика пока мало внимания уделяла Венере, говорят специалисты. Больше говорили о Марсе и, конечно же, о полетах на Луну. Однако со временем спектр интересов расширяется. Другие космические страны также планируют свои миссии на Венеру.