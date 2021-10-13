В 2029 году стартует первая российская миссия на Венеру
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Представитель Института космических исследований Российской академии наук Людмила Засова назвала дату, на которую назначен запуск первого космического корабля на Венеру. Разумеется, речь идет о начале первой российской миссии.
Итак, запуск состоится 11 ноября 2029 года, заявила Засова. Времени еще много, поэтому многое может еще измениться, а также может сдвинуться дата. Однако этот день на сегодня является ориентиром, к которому ведется активная подготовка.
Российская космонавтика пока мало внимания уделяла Венере, говорят специалисты. Больше говорили о Марсе и, конечно же, о полетах на Луну. Однако со временем спектр интересов расширяется. Другие космические страны также планируют свои миссии на Венеру.
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