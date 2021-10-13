К чему снится мост?

Подсознание неслучайно рисует картины в мире грез. Каждая деталь имеет значение и несет послание от высших сил. Мост — это символ перехода, выхода за границы. Это образ связи между двумя точками пространства. Чтобы понять, к чему снится мост, нужно вспомнить подробности вашего видения и посмотреть расшифровку.

СОННИК ВАНГИ

Мудрая прорицательница считала, что мост в мире грез трактуется как обещание. Строить его — значит взвалить на себя тяжелую ношу ради чужих надежд. Идти по мосту и почувствовать, как он прогибается под вашим весом — стать жертвой предательства неожиданного человека. А вот если вы просто шагаете по нему длительное время — наяву будете испытывать стыд из-за краха чужих ожиданий.

СОННИК СТРАННИКА

В этом сборнике расшифровок наше дорожное строение символизирует сразу несколько понятий: опасность, изменения, разлуку, близость и даже кончину. К чему снится мост разрушенный и ветхий? Это знак ушедшего шанса, конца отношений. В случае, если без проблем переходите его, замыслы в реальной жизни будут реализованы.

СОННИК МИСС ХАССЕ

Такой сон, по мнению польской предсказательницы, отражает успех в делах. Идти через мост — попрощаться со своими планами, оступиться и рухнуть на нем — получить преграду в осуществлении намерений. Бывает, что нужно определить, к чему снится мост разводной. Провидица считала, что это видение сулит полный провал в задуманных перспективах.

СОННИК КОЛДУНЬИ МЕДЕИ

Чародейка Медея относила сны с мостами к прообразу отношений двух людей. К чему снится мост женщине — к расставанию с любимым человеком или резкой перемене в романтической связи. Для мужчины то же самое сулит разрыв с избранницей или поворотный этап в романе.

СОННИК АРТЕМИДОРА

Древнегреческий историк точно знал, к чему снится мост через реку. В разные дни недели значение подобных видений будет отличаться. Для женщины: понедельник — попытаетесь поменять свою жизнь; вторник, среда, четверг и пятница — получите новые эмоции; суббота и воскресенье — согласитесь на предложение малознакомого человека. Для мужчины: понедельник — измените место работы; вторник, среда, четверг или пятница — изменятся ваши привычки; суббота и воскресенье — начнете работать над неожиданным проектом.