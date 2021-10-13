День Святителя Михаила: что нельзя делать 13 октября

История

В

конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил Михаила в Корсунь,

чтобы крестить князя Владимира. Позже святитель отправился в Киев, где обращал

местных жителей в христианскую веру. Мощи святого хранятся в Киево-Печерской

лавре.

Традиции

Наши предки 13 октября жгли старую солому из матрасов, а потом набивали их новой. Они верили, что это поможет предотвратить болезни, сглаз и порчу. Именно поэтому праздник

в народе и получил название Михаил Соломенный.

Приметы

На Руси большое значение придавали приметам в этот день. Так, если 13 октября выпал снег – зима будет нескоро. Журавли улетели в теплые края – к ранней

и холодной зиме. Мороз на окнах утром – к приходу гостей. Бледная и мутная луна в тумане предвещала непогоду.

Что нельзя делать 13 октября

На Святителя Михаила нельзя ходить в гости или принимать гостей у

себя. Если ослушаться этого поверья, то есть вероятность возникновения ссоры.

13 октября нельзя ссориться, спорить, и вообще подвергаться любым отрицательным чувствам и эмоциям. В этот день надо жить мирно, в хорошем

настроении.

Недопустимо на Святителя Михаила лениться. Надо как можно больше работать, в этом случае человеку будет благоволить судьба. Нельзя в этот день принимать подарки от чужих людей, поскольку через них вы можете прихватить неудачи и болезни.