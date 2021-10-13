Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве

Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе.

«Нет, нет, нет, 3 Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», – ответил он на слова ведущей форума о том, что РФ разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха, передает «Интерфакс».

Ранее Путин сообщил, что «уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы».