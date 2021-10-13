Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве
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Российское межконтинентальное гиперзвуковое оружие находится уже на боевом дежурстве, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской экономической неделе.
«Нет, нет, нет, 3 Маха – это в Штатах разрабатывают, и то побольше. А наши системы летят со скоростью свыше 20 Махов. Это не просто гиперзвуковая, это межконтинентальная ракета. Это гораздо более серьезное оружие, чем вы сейчас сказали. И они стоят на боевом дежурстве уже в России», – ответил он на слова ведущей форума о том, что РФ разработала гиперзвуковое высокоточное оружие, которое летит со скоростью 3 Маха, передает «Интерфакс».
Ранее Путин сообщил, что «уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы».
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