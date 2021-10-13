Российская биолог назвала предотвращающий риск развития деменции витамин

Российская биолог Наталия Жилинская недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором затронула вопросы взаимосвязи рациона питания и развития деменции. В частности, специалист назвала витамин, дефицит которого в организме может спровоцировать повышение риска заболевания упомянутым недугом.

Таковым, по словам Жилинской, является витамин В3. Как объяснила эксперт, упомянутый компонент принимает участие в функционировании многих метаболических процессов в качестве кофермента. Кроме того, он важен и для правильной работы центральной нервной системы. В свою очередь, дефицит витамина В3 способен привести к появлению различных неврологических нарушений, например, деменции, а также авитаминозу. Одними из первых симптомов недостаточного обеспечения организма указанным витамином могут быть мышечные спазмы, онемение конечностей или покалывание в них. “Оценить содержание витамина в организме можно, пройдя исследование. Есть клиническое сильное проявление данного витамина – пеллагра. Но она развивается, когда есть существенный дефицит в течение длительного времени”, – добавила биолог.

Витамин В3 в достаточном для человека количестве содержится в нежирном мясе, печени и продуктах, содержащих дрожжи. Однако существуют категории людей, нуждающихся в приеме компонента в повышенном количестве: это те, кто злоупотребляет алкоголем или принимает некоторые лекарственные препараты – дело в том, что вышеуказанные условия снижают усвоение витамина.

Источник: vm.ru