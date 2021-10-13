Новая Госдума осудила деятельность прошлого созыва парламента

Государственная дума восьмого созыва завершила первый день работы критическим заявлением в адрес коллег из седьмого созыва парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании дал резко негативную оценку законотворческой деятельности депутатов прошлого созыва.

«Коллеги, сегодня дума начинает свою работу и я хочу сказать несколько напутственных слов. Я очень надеюсь, что во время работы нового парламента не будет таких позорных законов как повышение пенсионного возраста или увеличение НДС. Мы не должны потакать бюрократическому государственному аппарату и по его указке принимать антинародные инициативы. Наша задача следовать наказам избирателя и в точности выполнять его волю. Госдума прошлого созыва полностью дискредитировала себя в глазах общественности и запомнилась всем как «бешеный принтер». Нам необходимо восстановить репутацию парламента, иначе мы можем прийти к украинскому сценарию и «оранжевой революции» в России», — сказал Володин.

Володин призвал депутатов перед принятием новых законов проводить большие круглые столы с привлечением экспертов и представителей общественности. По мнению председателя Госдумы, именно россияне являются источников власти в стране и именно они должны оказывать непосредственное влияние на выбор и содержание принимаемых законов.

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