 

Панин: С собаками я только и сплю

13.10.2021, 16:42, Новости дня
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“Моя дочка спит в спальне, а я – с Моти и Лукасом”, – рассказал актер.

“С собаками”, – уточнил Гордон.

“С собаками. Собственно говоря, с собаками я только и сплю”, – заявил Панин. 

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Публикация от Панин Алексеи * (@actor.panin)

“В общем, как жил ты с собаками, так и живешь дальше”, – отметил журналист.

“Ничего не меняется. Вот да. И прям целуемся, обнимаемся”, – признался Панин.

Позже, отвечая на вопрос о личной жизни, Панин признался, что ее у него в Испании нет.

“Я сплю с двумя собаками, бл…дь – и все”, – резюмировал он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube


Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Полный текст интервью Панина Гордону

Контекст:

В 2020 году в интервью Дмитрию Гордону Панин прокомментировал появление в 2016 году в сети ролика, на котором якобы он занимается сексом с собаками. “Это видео появилось в тот момент, когда я судился за своего ребенка. И чтобы для дебилов было понятно: там тело не мое, а голова моя. У меня много татуировок. То есть было смонтировано. Там татуировок нет. Было бы не обидно, если бы это был я”, – заявил тогда артист.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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