В компании Positive Technologies, как ведут себя хакеры с 2011 года

Специалисты ИТ-компании Positive Technologies опубликовали результаты исследования хакерских атак, которые совершаются в сети, начиная с 2011 года. Они, в частности, утверждают, что уже десять лет злоумышленники используют руткиты, скрывающие следы их пребывания в сети.

Такое поведение хакеров зафиксировано во время 44% атак на государственные учреждения, говорят эксперты. Также данное явление отмечается в каждой четвертой хакерской атаке на телекоммуникационные компании и в 19% вмешательств в компьютерные системы промышленных предприятий и финансовых учреждений.

Наконец, во время атак на устройства частных лиц использование руткитов зафиксировано в 56% случаях. Как правило, преступники используют системы фишинга либо подделывают легальные авторитетные интернет-ресурсы.