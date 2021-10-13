Бесплатное тестирование на COVID-19 стартует в 10 московских школах

По ее словам, ученики смогут сдавать тесты раз в две недели. В Москве растет заболеваемость COVID-19, при этом дети передают инфекцию почти в 1,5 раза чаще, чем взрослые, отметила Ракова.

Положительный результат теста не будет являться основанием для признания ребенка заболевшим и введения карантина в классе. Но учащегося обязательно должен осмотреть врач, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест.

“И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах. По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях», – пояснила заммэра.

Ракова подчеркнула, что за последний месяц заболеваемость ковидом среди детей школьного возраста выросла в 2,5 раза, госпитализировано 280 учащихся. В таких условиях в регионах начали переходить на дистанционную форму обучения.

“Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование”, – объяснила Ракова.

Она отметила, что такая мера распространена в других странах. В Великобритании, Австрии и некоторых регионах Германии школьники сдают экспресс-тесты дважды в неделю, рассказала заммэра.