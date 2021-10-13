 

Вероятный будущий президент Франции призывает к сближению своей страны и России

13.10.2021, 16:18, Разное
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Позиция Земмура по ключевым вопросам резко расходится с точкой зрения действующего президента Эммануэля Макрона, который уже зарекомендовал себя как некомпетентный правитель и стремительно теряет популярность.

Для России взгляды Земмура важны, поскольку он смотрит совершенно новыми глазами на отношения с Россией. Он считает навязанными Америкой санкции в отношении нашей страны, и является сторонником “Европы до Владивостока”.

Земмур также касается темы сотрудничества Франции и России в Африке. Так, политика Макрона в Мали потерпела крах: неоколониальные устремления президента Франции и неспособность французов положить конец вылазкам террористов привели к тому, что малийское правительство пригласило для борьбы с исламистами надежную и компетентную российскую “ЧВК Вагнера”. Эту новость правительство Макрона встретило с бессильной яростью. Земмур полагает, что его страна должна сотрудничать с русскими, и у Франции есть точки соприкосновения с Россией по вопросу борьбы с террористами в Африке.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель требовал от РФ не работать с африканцами, поскольку это сфера влияния европейских стран. В то же время, МИД России еще в 2019 году на конференции “Россия-Африка” отмечал важность сотрудничества с африканскими странами и подчеркивал, что Россия в отличие от европейских государств никогда не занималась разграблением ресурсов континента и колониальными захватами территорий. Практика показала, что у России куда лучше получается выстраивать отношения с законными африканскими правительствами, чем у Парижа с его колониальным прошлым.

Если у Макрона российские миротворческие инициативы вызывали только злобу, то Земмур уверен, что именно Россия могла бы быть наиболее ценным союзником Франции и Европы как таковой, и было бы серьезной ошибкой отвергать партнерские отношения с РФ.

Президент Макрон своей безответственной политикой нанес много вреда отношениям России и Франции. Однако его звезда закатывается, и новый президент намерен по-новому строить отношения с другими странами.



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