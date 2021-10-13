 

Путин оценил результаты санкций США против энергосектора России

13.10.2021, 16:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСанкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах – ну, кроме одного на Дальнем Востоке… Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой – он отрицательный», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает.

«Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения», – отметил Путин.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Водонаева призналась в бесплодии

26.12 / Трамп счел карантин из-за COVID хуже самого вируса

29.07 / Губернатор Орегона: правительство согласилось отозвать федеральных агентов из Портленда

22.07 / Мировые рынки демонстрируют смешанную динамику

22.02 / В США алгебру сочли расизмом

09.03 / Германию сочли в ЕС главной целью «российской дезинформации»

09.02 / Всемирную торговую организацию впервые возглавит темнокожая женщина

14.10 / Переживший остановку сердца мужчина рассказал об увиденном

29.07 / Садовничий рассказал о готовности МГУ начать учебный год в одном из трех форматов

31.07 / Трамп не хочет откладывать выборы, но обеспокоен проблемой голосования по почте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика