Путин оценил результаты санкций США против энергосектора России

Санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«У нас американцы ввели санкции в сфере энергетики. Чего добились? Exxon Mobil вышел из выгодных контрактов, прекратил участие в совместных проектах – ну, кроме одного на Дальнем Востоке… Никто ничего не выиграл. Цены на газ взлетели до небес. На нефтяном рынке произошли ситуации, от которых сами американцы страдают. Результат не только не нулевой – он отрицательный», – приводит его слова РИА «Новости».

Он также добавил, что надеется на то, что осознание бесперспективности такой политики возобладает.

«Надеюсь, в конце концов осознание бесперспективности такой политики возобладает и мы сможем постепенно восстановить наши отношения», – отметил Путин.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что по-прежнему считают «Северный поток – 2» плохой сделкой и «геополитическим российским проектом», а также раскрыли план действий против газопровода.