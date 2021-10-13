 

Путин рассказал о последствия запрета бурения и добычи газа в Арктике

13.10.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкономика РФ не пострадает, если будет принято решение о запрете бурения и добычи газа в Арктике, но решать вопрос должны специалисты без перехода в политическую плоскость, сообщил Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

По словам главы страны, если эти решения не приведут к изменениям цен, то экономика не пострадает, пишет РИА Новости.

«Потому что мы сократим добычу, но на ценах получим все, на что рассчитывали. Не нужно переводить решения подобного характера в политическую плоскость», – сказал Путин, отвечая на вопрос, может ли пострадать экономика РФ, если будет принят запрет.

Глава страны отметил, что такие решения нужно принимать только, сотрудничая с профессионалами и экспертами из этой области. Только тогда получится найти баланс между зеленой энергетикой и традиционной, без ущерба потребителям, сказал Путин.

Напомним, ранее сообщалось о разработке транспортного рефрижератора типа «Иван Папанин», который позволит обслуживаться инфраструктуру Северного морского пути и военные базы в Арктике без ледоколов. 



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