Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве
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Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.
Видеозапись с предполагаемым стрелком опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.
После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.
Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.
Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.
До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.
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