Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве

Неизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.

Видеозапись с предполагаемым стрелком опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.

После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.

Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.

Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.

До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.