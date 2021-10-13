Человек в камуфляже открыл огонь у здания школы в Москве

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13.10.2021, 16:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНеизвестный с ружьем ходит возле общеобразовательного учреждения на юго-западе Москвы, передает телеканал РЕН ТВ.

Видеозапись с предполагаемым стрелком опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах запечатлено, как молодой человек ходит вокруг забора по листьям, и целится в деревья. По данным канала, неизвестный успел произвести выстрел.

После того, как очевидцы вызвали полицию, неизвестный успел скрыться. Детей в школе попросили отойти от окон, учеников заперли в классе, а территорию оцепили правоохранители.

Личность подозреваемого и его местонахождение пока не установлены.

Ранее в Петербурге двое школьников устроили стрельбу в воздух, оружие было изъято и направлено на экспертизу.

До этого в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.



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