Врач Печковский объяснил, почему после вакцинации от COVID-19 заболевают люди

Врач Евгений Печковский объяснил, почему после вакцинации от COVID-19 люди могут заболеть. Он прокомментировал ситуацию с ростом числа инфицированных коронавирусом в России.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации руководства регионов в РФ начали снова прибегать к системе QR-кодов. Правительство, в свою очередь, решило продлить ноябрьские праздники на один день. Отмечается, что заражение COVID-19 наблюдается и среди людей, которые уже сделали прививку. Врач Печковский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Доктор назвал статистику о заболеваемости граждан, прошедших вакцинацию, «лукавой».

Печковскому интересен тот факт, насколько реально много людей, которые сделали прививку и в итоге подхватили коронавирус. Сейчас есть те, кто нелегально покупают сертификаты о вакцинации у мошенников. Некоторые после прививки не проверяют уровень вырабатываемых антител.

Никто добровольно не признается, что не сделал прививку, а незаконно приобрел сертификат. В связи с этим публикуемым цифрам верить не стоит. Формально, те, кто имеют документ, но реально не прививался, все равно присутствуют в базе как вакцинированные.

Источник: www.osnmedia.ru