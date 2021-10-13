 

Врач Печковский объяснил, почему после вакцинации от COVID-19 заболевают люди

13.10.2021, 16:12, Разное
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Врач Евгений Печковский объяснил, почему после вакцинации от COVID-19 люди могут заболеть. Он прокомментировал ситуацию с ростом числа инфицированных коронавирусом в России.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации руководства регионов в РФ начали снова прибегать к системе QR-кодов. Правительство, в свою очередь, решило продлить ноябрьские праздники на один день. Отмечается, что заражение COVID-19 наблюдается и среди людей, которые уже сделали прививку. Врач Печковский прокомментировал сложившуюся ситуацию. Доктор назвал статистику о заболеваемости граждан, прошедших вакцинацию, «лукавой».

Печковскому интересен тот факт, насколько реально много людей, которые сделали прививку и в итоге подхватили коронавирус. Сейчас есть те, кто нелегально покупают сертификаты о вакцинации у мошенников. Некоторые после прививки не проверяют уровень вырабатываемых антител.

Никто добровольно не признается, что не сделал прививку, а незаконно приобрел сертификат. В связи с этим публикуемым цифрам верить не стоит. Формально, те, кто имеют документ, но реально не прививался, все равно присутствуют в базе как вакцинированные.

Источник: www.osnmedia.ru



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