 

Принц Гарри и Меган Маркл планируют сыграть вторую свадьбу

13.10.2021, 16:12, Разное
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Меган Маркл и принц Гарри планируют сыграть вторую свадьбу. Работа по организации данного мероприятия ведется уже некоторое время.
Герцоги Сассекские стали официально мужем и женой весной 2018 года. Тогда состоялась их масштабная свадьба в Лондоне. Теперь принц Гарри и Меган Маркл хотят устроить более скромное торжество, на которое пригласят только родных и близких. Инсайдеры сообщили, что постепенно эта идея реализуется, но герцоги Сессекские ждут, пока осядет пыль после их скандального интервью Опре Уинфри.

Свадьба будет сыграна без учета королевских традиций. Предполагается, что мероприятие состоится в ноябре нынешнего года. Меган Маркл и принцу Гарри важно произнести клятвы друг другу, находясь в США. Этим поступком они хотят показать всему миру, что теперь их дом – не Великобритания, а Штаты.

Напомним, что весной прошлого года Меган Маркл и принц Гарри приняли решение о переезде в США. Они отказались от государственного финансирования в Великобритании. Во многом эту идею долгое время вынашивала звезда «Форс-мажоров». В рамках интервью она рассказала, как ей было непросто жить в Лондоне. В Америке актриса уже успела стать матерью во второй раз. Она подарила принцу Гарри дочь, которую назвали Лилибет-Диана.

Источник: www.ok-magazine.ru



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