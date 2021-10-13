 

Гаспарян разложил по полкам ситуацию с ДТП, в которое попала Собчак

13.10.2021, 16:12, Разное
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Армен Гаспарян прокомментировал ситуацию с ДТП, в которое в Сочи попала ведущая Ксения Собчак. Он по полочкам разложил события, произошедшие после аварии.
Политолог в рамках интервью напомнил, что в свое время Ксения Собчак уволила водителя за то, что тот по ее приказу не выехал на встречную полосу. Также ведущая делала большое интервью с маньяком, поэтому ее точно нельзя считать эталоном нравственности. Говоря об аварии, Гаспарян заявил, что феномен сложившейся ситуации заключается исключительно в реакции на нее. Собчак после ДТП поспешила отметить, что находилась не в своей машине с незнакомым водителем. Его она не подгоняла, в момент аварии ведущая проводила совещание по видеоконференции.

В РФ народ не любит успешных знаменитостей. В связи с этим пользователи Сети критикуют знаменитость. В жизни ведущей не было трагических аспектов, которые «взрывали душу». В противном случае, блондинка осталась бы и не покинула место аварии. Сама же Собчак рассказала, что получила травмы, но очень хотела домой к сыну, поэтому улетела в Москву.

Гаспаряна заботит то, что в последнее время часто происходит подмена понятий – появляется фраза, что необходимо войти в положение, поскольку человек является представителем творческой профессии. Политолога раздражают подобные просьбы. Он уверен, что о ДТП, в которое попала Собчак, поговорят еще несколько дней, но потом о данной ситуации все забудут.

Источник: tsargrad.tv



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