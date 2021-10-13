 

«На горизонте одни лишь сомнения» — Hill рассказал, с какими итогами Байден подходит к годовщине своего избрания

13.10.2021, 16:04, Новости дня
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Джо Байден приближается к первой годовщине своего избрания на пост американского президента, пишет The Hill. Однако для него сложилась непростая ситуация: на фоне падающей поддержки со стороны американцев у многих его планов и инициатив пока смутные перспективы.


Reuters

В то самое время, как Джо Байден приближается к первой годовщине своего избрания на президентский пост, сомнения заволакивают для него горизонт по всем вопросам, пишет The Hill.

Так, в опасности оказались два находящихся на рассмотрении конгресса США законопроекта, лежащие в основе продвигаемой им законодательной повестки.

Американская экономика в целом находится на пути к восстановлению, однако в пятницу очередной безрадостный доклад о занятости в США поколебал этот оптимизм. Кроме того, где-то на заднем плане маячит проблема инфляции.

И хотя после недавнего всплеска заболеваемости, вызванного вариантом «дельта», количество новых случаев COVID-19 в настоящий момент уменьшается, однако предстоящие зимние месяцы всё ещё таят в себе опасность.

На прошлой неделе, по крайней мере, был достигнут прогресс в повышении потолка государственного долга и в предотвращении финансовых потрясений, которые могли бы произойти, если бы США в середине октября приблизились к дефолту.

Но временное решение, достигнутое между лидером сенатского большинства, демократом Чарльзом Шумером и лидером меньшинства, республиканцем Митчем Макконнеллом, означает, что в начале декабря борьба возобновится.

И все эти проблемы накапливаются в тот самый период, когда популярность Байдена уже сильно упала.

Недавний опрос Квиннипэкского университета показал, что популярность Байдена опустилась до самой низкой отметки за всё время его президентского правления: 53% зарегистрированных избирателей не одобряют его работу, и лишь 40% одобряют его деятельность на посту главы государства, говорится в статье.

Демократы видят, что вокруг Байдена образовалась неспокойная ситуация, и они с трепетом ожидают промежуточных выборов, которые состоятся в следующем году. Партия, которой принадлежит Белый дом, почти всегда теряет позиции на следующих промежуточных выборах, отмечает издание.

Демократы сейчас пытаются отстоять незначительное большинство в палате представителей и разделение 50 на 50 в сенате, где у них большинство голосов только благодаря решающему голосу вице-президента Камалы Харрис.



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