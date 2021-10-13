Мнение: Когда вернется Поклонская?

Наталью Поклонскую послали в Атлантический океан, на острова Зелёного Мыса, что в 600 км от побережья Африки. Послом России в Кабо-Верде.

Повторюсь, послали послом. Пусть и в крохотном, но в госудрстве… Но назначение Поклонской послом почему-то напомнило Наполеона, отправленного в ссылку на остров Св. Елены. О пребывании на котором Наполеон говорил: «Это хуже, чем железная клетка Тамерлана».

Думаю, что и для Поклонской служба послом очень скоро будет казаться железной клеткой. Она ведь еще совсем молодая, энергичная. За пару-тройку месяцев исходит все окрестности, обойдет под парусами или мотором все прибрежные воды. И начнет скучать по России. И захочет вернуться…. Но захотят ли ее возвращения те, кто приложил руку к ее карьерному взлету, депутатству, а теперь и дипломатической работе? Сомневаюсь….

Фотография Натальи Поклонской отсюда, фотография Кабо Верде отсюда

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