 

Верещук: Хватит жевать сопли и рассказывать о регламенте. Давайте его изменим. Людям все равно, какой был регламент, им нужен результат

13.10.2021, 15:48, Новости дня
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Мы пришли командой президента, за его плечами и фамилией, но мы должны брать на себя ответственность. Народ сказал: за вас проголосовало 73%, мы не хотим колициад, спикериад и не хотим ничего слышать.

У нас монобольшинство – мы можем, не оглядываясь направо и налево, принимать решения на высшем законодательном уровне и в исполнительной власти, когда Кабмин формирует одна политическая сила. Это беспрецедентно!

Мы обязаны выполнить то, для чего нас поставил украинский народ. А если мы будем заниматься фамилиями, хочу – не хочу, буду – не буду… простите, но хватит жевать сопли и рассказывать о регламенте. Это как плохой танцор, которому постоянно что-то мешает.

Регламент? Давайте его изменим. Если мы рассматриваем по 16 тыс. правок и 300 из них – только к названию законопроекта, то кто виноват? И народ спросит: так а что вы сделали? И людям все равно, какой был регламент, им нужен результат.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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