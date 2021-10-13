Племянница Ротару – певица Sonya Kay презентовала первый альбом спустя полтора года после ухода со сцены

“Над альбомом артистка работала почти полгода. Именно он является началом нового витка, – говорится в релизе. – Спустя сутки после премьеры альбом попал в глобальный плейлист музыкальной платформы Apple music, а фото артистки украсило обложку платформы”.

Контекст:

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябич. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали композиции “Дождь” и “Белый снег”.

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова, а вскоре заявила, что покидает сцену. “Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом”, – заявила тогда певица.

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