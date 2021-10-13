 

Племянница Ротару – певица Sonya Kay презентовала первый альбом спустя полтора года после ухода со сцены

13.10.2021, 15:48, Новости дня
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“Над альбомом артистка работала почти полгода. Именно он является началом нового витка, – говорится в релизе. – Спустя сутки после премьеры альбом попал в глобальный плейлист музыкальной платформы Apple music, а фото артистки украсило обложку платформы”.

Контекст:

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябич. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Дебютными песнями исполнительницы стали композиции “Дождь” и “Белый снег”. 

7 июня 2020 года певица вышла замуж за 27-летнего хоккеиста Олега Петрова, а вскоре заявила, что покидает сцену. “Я намерена сделать паузу, но только для того, чтобы вместе со своей командой поработать над материалом”, – заявила тогда певица.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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