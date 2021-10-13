 

ООН доставит гуманитарную помощь для афганцев через Узбекистан

13.10.2021, 15:48, Новости дня
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Агентство ООН по делам беженцев в середине сентября запросило для помощи Афганистану $606 млн. Было выделено 35% этой суммы.

ООН пытается создать логистический центр недалеко от границы с Афганистаном для распределения помощи сотням тысяч внутренне перемещенных лиц, отметил представитель агентства Бабар Балох.

По его словам, гуманитарные грузы будут доставлены самолетами в город Термез в Узбекистане, а затем перевезены грузовиками через пограничный пункт Хайратан в Мазари-Шариф.

“Ожидается, что первый рейс прибудет в середине октября”, – уточнил Балох.

По данным ООН, в начале 2021 года в гуманитарной помощи нуждались 18 млн жителей Афганистана – половина населения страны.

30 августа впервые после захвата власти в стране “Талибаном” Всемирная организация здравоохранения смогла доставить лекарства в Афганистан. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Министры внутренних дел стран ЕС 31 августа в своем заявлении пообещали увеличить поддержку международным гуманитарным организациям, а также третьим странам, которые принимают беженцев. Вместе с тем в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению “незаконных миграционных потоков”. В Европарламенте выразили разочарование этим решением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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