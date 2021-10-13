Кокаин как ветром сдуло

Горсуд Петербурга признал бывшего сотрудника СКР невиновным в хищении наркотиков на 2 млн долларов. Глава ведомства Бастрыкин затребовал дело на проверку.

Фото: Григорий Тамбулов / Коммерсантъ

Как рассказывала «Новая», бывший следователь СК РФ по Петербургу Николай Воробьев был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в хищении 11 килограммов кокаина из хранилища вещдоков УФСКН (управление по наркоконтролю). По версии следствия это произошло в феврале 2016-го (вскоре управление было упразднено), когда обвиняемые в контрабанде кокаина изучали материалы уголовного дела и имели право знакомиться с вещественными доказательствами. Для этого Воробьев получил коробку с наркотиками и почти неделю держал ее в своем сейфе. Именно тогда, по версии следствия, он и подменил стопроцентный кокаин на медикаментозную смесь, содержащую 0,5% кокаина.

По поводу того, мог ли Воробьев совершить кражу наркотика в одиночку, было много сомнений. Данные двух экспертиз противоречили друг другу. Да и куда делся украденный кокаин, следствие выяснять не спешило. Следователя арестовали только по показаниям бывшего сотрудника УФСКН Петербурга и области Владислава Андриевского. Тот в это время уже находился в местах лишения свободы и узнал о пропаже уругвайского порошка от сокамерника, будто бы тем порошком и торговавшего.

Дело в отношении Андриевского вел как раз следователь Воробьев, и можно было предположить, что это оговор с целью отомстить. Позже выяснилось, что кокаин действительно кто-то заменил в 2017 году на смесь, но до ноября 2018-го это скрывалось.

Дорогие джинсы

А началось все с того, что в июне 2014-го на Пулковской таможне был задержан Станислав Брехов, прибывший из Уругвая. В его багаже обнаружили несколько пар новеньких джинсов, к внутренней стороне которых были пришиты пакетики с белым веществом. Экспресс-анализ показал, что в пакетиках кокаин. Общий вес изъятого потянул на 11 кг. По ценам на черном рынке — без малого 2 миллиона долларов.

Сначала Брехов заявил, что привез наркотики по заказу бывшего сотрудника ФСКН Петербурга и области Александра Большакова — двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу, претендента на мировой титул и любителя дорогих спортивных машин. Но в суде наркокурьер отказался от прежних показаний, якобы он их давал под давлением, и назвал истинного заказчика перевозки кокаина — некоего Станислава Сатаринова.

Александр Большаков в момент задержания. Фото: кадр оперативной съемки

«С момента моего первого этапирования на продление стражи в августе 2014 г., — пояснил Брехов (цитата по материалам суда. — Ред.), — со стороны оперативных сотрудников 1-го отдела УФСКН по СПб и ЛО я был подвергнут психологическому давлению в виде угроз… а самое главное, ввели меня в заблуждение о том, что остальные участники уголовного дела (Большаков, Гилани и Ануфриев) клевещут на меня и дают на меня показания обвинительного характера. В этом направлении велась довольно продолжительная работа с их стороны, которая включала в себя мою поэтапную обработку — неоднократные неофициальные вывозы меня из изолятора, а также приходы оперативников УФСКН ко мне в СИЗО… На очередном неофициальном вывозе меня из СИЗО осенью 2014 г. я был доставлен на 2-ю Советскую ул. в кабинет начальника 1-й службы 4-го отдела УФСКН по СПб и ЛО Казачуку А. А., где с его стороны всё повторилось… Весной 2015 года сменился следователь по делу — им стал Воробьёв Н. В. Работа велась в том же направлении — все протоколы писались за меня, мне же они давались только на подпись. Про роль Сатаринова С. М. было сказано молчать. Ни в коем случае не менять показания…»

Суд зафиксировал это заявление (есть в распоряжении редакции), но на ход дела это не повлияло. В апреле 2018 года присяжные признали подельников Брехова виновными в контрабанде наркотиков, суд приговорил их к заключению на сроки от 17 до 22 лет. В октябре того же года Верховный суд оставил приговор в силе. А через пару недель объединенная пресс-служба судов Петербурга сказала об аресте бывшего следователя (на тот момент он уже больше года не работал в СК) Воробьева. Его обвинили в хищении кокаина, за контрабанду которого уже были осуждены четверо.

Вещдока нет, а приговор есть

4 октября 2021 года Городской суд Петербурга признал Николая Воробьева невиновным в хищении наркотиков. К этому времени он три года отсидел в СИЗО. Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии за мошенничество и отпустил на свободу — «по отсиженному».

Суть мошенничества СК объяснил так: «С целью хищения принадлежащих Следственному комитету бюджетных денежных средств представил в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу заведомо подложные договоры найма жилого помещения, а также соответствующие заявления, содержащие заведомо ложные сведения о якобы наличии у него права на получение денежной компенсации за наем жилого помещения. Таким образом, в период с декабря 2012 года по август 2016 года им были получены и похищены денежные средства в общей сумме 645 тысяч рублей».

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Руководитель СК Александр Бастрыкин, выразив недовольство решением суда, затребовал дело Воробьева в Москву. Кроме того, по его приказу будет проведена служебная проверка подразделения, где велось следствие.

Само дело о хищении кокаина было засекречено, поэтому мы не можем рассказать о ходе следствия и суда. С момента ареста Воробьев отрицал свою вину. Теперь его невиновность подтвердил и суд, хоть и признал мошенником. Но если 11 кило порошка похитил не Воробьев, то кто?

И за что осудили четверых контрабандистов, если к моменту оглашения приговора главный вещдок — кокаин — исчез?

Наркокурьер Брехов, повторим, в суде утверждал, что оговорил остальных подельников и назвал новое имя — Станислав Сатаринов. Именно о нем Брехова просили «забыть», по его утверждению, сотрудники наркоконтроля и ФСБ.

Несмотря на то что адвокаты подсудимых требовали представить суду наркотики и провести судебную экспертизу, судья Вадим Шидловский отклонил ходатайство. Отец одного из подсудимых Руслан Гилани в беседе с корреспондентом «Новой» сказал: «По-моему, на решение суда отклонить ходатайство повлияли сотрудники ФСБ и ФСКН. Ведь если бы обнаружилось, что главного вещдока нет, то присяжные должны были вынести оправдательный вердикт. А правоохранительным органам пришлось бы по новой искать того, кто организовал контрабанду кокаина из Уругвая».

Богатая биография

Станислав Сатаринов прославился в 2010 году, когда его арестовали в Германии по запросу Управления по борьбе с наркотиками (DEA) при Министерстве юстиции США. Как сообщала газета The Tampa Tribune (Флорида), в декабре 2009 года Сатаринов по телефону связался со своим земляком, проживающим в Тампе (его данные не разглашались), и предложил найти крупного поставщика кокаина. Сатаринов готов был организовать ежемесячный трафик 50 кг наркотика из Америки в Россию с предоплатой товара. Бывший россиянин тут же отправился в местное отделение DEA, и дальнейшие переговоры с Сатариновым вел спецагент Гэри Корбет.

Корбет торговался по телефону с Сатариновым почти три месяца и записывал все переговоры. В марте 2010 года собеседники наконец договорились. Сатаринов решил купить 1 кг кокаина за 25 тысяч долларов плюс накладные расходы — 2 тысячи. Если качество товара покупателя устроит, то он обещал покупать по 50 кг ежемесячно.

10 тысяч долларов Сатаринов перевел на счет, указанный Корбитом, в марте 2010 года. Остальную сумму спецагент потребовал наличными. Однако приехать в США Сатаринов не смог: ему не дали визу. Тогда он предложил Корбиту встретиться в Европе, а еще лучше — в Петербурге, где безопасность бизнеса Сатаринова, по его словам, обеспечивали сотрудники правоохранительных органов. Однако подобная поездка не входила в планы Корбита.

Станислав Сатаринов. Фото mugshots.com

В мае 2010 года нашелся обладающий американской визой курьер. Он привез в Тампу 22 тысячи долларов. «Лишние» 5 тысяч должны были пойти на покупку гидроцикла и автоприцепа. В них курьер планировал спрятать кокаин для дальнейшей транспортировки. Во время передачи денег Корбиту курьера задержали, а на Сатаринова был выдан международный ордер на арест. В ноябре 2010 года он был арестован в Германии, в 2012 году экстрадирован в США.

27 марта 2013 года пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ заявила: «…Несмотря на отсутствие двухстороннего договора о выдаче между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, благодаря слаженной работе Генеральной прокуратуры Российской Федерации и НЦБ Интерпола МВД России, компетентными органами США в феврале 2013 года принято решение о депортации Сатаринова в Российскую Федерацию. Сегодня в сопровождении сотрудников Иммиграционно-таможенной службы США Станислав Сатаринов депортирован в Россию».

В сообщении пресс-службы, кроме того, говорилось, что в отношении Сатаринова возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ о контрабанде и незаконном сбыте наркотиков группой лиц по предварительному сговору. Срок можно было получить вплоть до пожизненного.

Пресс-служба Генпрокуратуры забыла сообщить, что в день приезда Сатаринова в Россию, 27 марта 2013 года, было вынесено постановление об изменении меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Так что обвиняемый сошел на российскую землю почти свободным человеком.

А еще через несколько месяцев уголовное дело в отношении него было изъято из следственного департамента ФСКН РФ (именно там заводили дело, по которому американцы и выдали Сатаринова). Кем именно было изъято дело — неизвестно, но больше о нем никто не слышал. А после расформирования ФСКН в 2016 году найти концы стало невозможно.

Дела закончились, вопросы остались

В беседе с корреспондентом «Новой» бывший сотрудник УФСБ по Санкт-Петербургу и области, пожелавший сохранить анонимность (имя есть в редакции), утверждал, что до некоторого времени им не позволяли взять Станислава Сатаринова в разработку, несмотря на то что в ФСБ была оперативная информация о его участии в поставках наркотиков в Петербург.

«Отец Стаса Сатаринова хоть и числится скромным директором департамента на одном из питерских заводов, но вхож в самые высокие кабинеты», — утверждает источник.

Если верить заявлению в суде наркокурьера Брехова, хищение кокаина мог организовать в том числе и сотрудник службы экономической безопасности УФСБ Егор Семенцов (был уволен в 2017 году, по данным сайта «Фонтанка», с формулировкой «утрата доверия») и бывший начальник отдела УФСКН по Санкт-Петербургу.

УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Фото: wikimapia.org

Кстати, именно Семенцов фигурирует в показаниях бывшего сотрудника УФСКН Владислава Андриевского, который в заявлении на имя начальника УФСБ, написанном в 2017 году, сообщил, что уругвайский кокаин, изъятый в Пулково, поступил в продажу в Петербурге. Именно после заявления Андриевского была проведена повторная экспертиза порошка, которая и выявила подмену кокаина на медикаментозную смесь. Об этом «Новая» подробно рассказывала в статье «Клубок змей» в июне 2019 года.

Как уже упоминалось, информация о подмене кокаина была засекречена. Но от Семенцова питерское управление ФСБ все-таки решило избавиться.

Действительно ли Семенцов покровительствовал торговле наркотиками или проводил оперативную разработку наркодилеров, скорее всего, мы никогда не узнаем. Семенцов хотя и бывший, но офицер ФСБ, и его возможное участие в наркоторговле бросает тень на всю контору. И именно после увольнения Семенцова из ФСБ Станислав Сатаринов все-таки был арестован. Ему предъявили обвинение в организации производства амфетамина в кустарных условиях и последующее его распространение.

В июле 2021 года Ленинградский областной суд приговорил Сатаринова к 19 годам лишения свободы.

Никто из его покровителей помешать этому не смог.

Но вопрос, кто украл кокаин почти на два миллиона долларов из строго охраняемой камеры вещественных доказательств, по-прежнему остается без ответа. Воробьев признан судом непричастным, а это значит, дело о хищении должны возобновить. А пока родственники осужденных за контрабанду кокаина в 2018 году добиваются отмены вердикта присяжных на том основании, что главного доказательства — 11 кг наркотика — в суде так и не представлено.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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