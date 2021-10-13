 

Apple призывает пользователей обязательно установить новые обновления

13.10.2021, 15:34, Новости дня
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Представители американской компании Apple сообщили о выпуске очередного пакета обновления операционной системы iOS, которую сам разработчик назвал очень важной. «Яблочная» компания настоятельно рекомендовала владельцам смартфонов iPhone и планшетов iPad обязательно установить патчи на свои устройства.

Речь идет о новых версиях iOS 15.0.2 и iPadOS 15.0.2, отмечают эксперты. Как стало известно, в них улучшена система безопасности. Кроме того, разработчик ПО заявляет, что ему удалось устранить целый ряд уязвимостей в фирменных планшетах и смартфонах.

Например, устранена возможность выполнять произвольный код с привилегиями ядра. Ранее в сети появлялись сообщения о данной проблеме, которую специалисты считают более чем серьезной.



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