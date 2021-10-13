В Кремле рассказали об общении Путина с Мишустиным по коронавирусу

Президент РФ Владимир Путин по десять раз в день общается с премьер-министром Михаилом Мишустиным и вице-премьером Татьяной Голиковой, обсуждая в том числе ситуацию по коронавирусу в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«С кабмином это каждый день обсуждается. Президент каждый день по десять раз общается с премьер-министром, с Голиковой, поэтому это тема, которая сейчас в первых строках повестки дня», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Кроме того, он отметил, что осенняя серия военных совещаний Путина в Сочи планируется.

Напомним, власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров. В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. Власти еще семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. Власти Республики Коми и Смоленской области также введут систему QR-кодов. Ряд регионов увеличил план обязательной вакцинации населения.