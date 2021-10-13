 

В РФПИ заявили о возможной регистрации «Спутника V» ВОЗ до конца 2021 года

13.10.2021, 15:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРазработчики российской вакцины «Спутник V» намерены получить одобрение препарата Всемирной организацией здравоохранения до конца года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отмечала, что организация рассчитывает на скорое одобрение российского препарата, она подчеркивала, что это «очень хорошая вакцина».

До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.



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